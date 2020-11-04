Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken yeni fragman için de araştırmalar başladı. Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Safiye, Han ve Gülben bir kez daha geçmişleriyle yüzleşti. Finalde ise Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçti.

Masumlar Apartmanı 8.Bölüm Özet



İnci, Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar. Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır. Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz. İnci’nin tek derdi Han’ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege’den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır. Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.