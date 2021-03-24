Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanıyla ipuçları bekleniyor

Masumlar Apartmanı son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 27. bölümde; Esat'ın Esra ile aynı evde kaldığını öğrenen Gülben'in yıkımı izleyicileri de derinden etkiledi. Safiye, Naci'nin gidişi ile eski hayatına döndü ancak Gülben'in perişan hali onu bir kez daha yıktı. Han, İnci'nin ısrarı üzerine psikoloğa gitti. Tüm bu gelişmelerin olduğu Masumlar Apartmanı 27. bölümünün tamamı yayınlandı.



Masumlar Apartmanı son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 27.Bölüm Özet



Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.

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