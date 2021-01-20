Masumlar Apartmanı son bölümde İnci'den boşanma davası... İşte Masumlar Apartmanı 18. son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 18. bölümü ile 19 Ocak Salı akşamı Trt1 ekranlarında diziseverler ile buluştu. Bu haftaki son bölümün final anında İnci'nin boşanmak istemesi de Han'a dava kağıdı göndermesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Tüm bu gelişmeler sonrası kaçıranlar için Masumlar Apartmanı son bölüm izleme ekranı yayınlandı. İnci ve Han'ın ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci’den gelen ihanet Safiye’nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci’ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.