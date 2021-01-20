Masumlar Apartmanı son bölümde İnci neden yoktu, ayrıldı mı? Ünlü oyuncu sosyal medyadan paylaştı
Masumlar Apartmanı'nın 19 Ocak tarihli son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin yer almaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Bölüm boyunca görülmeyen İnci'nin açtığı boşanma davasının dilekçesi Han'ın eline ulaştı. Han eline geçen dilekçeyle büyük bir yıkım yaşarken izleyiciler İnci’nin akıbetini merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde İnci neden yoktu, ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. Han’ın ailesiyle yaşama planını öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayan İnci, ortadan kayboldu. Saatlerce İnci’ye ulaşmaya çalışan Han ise finalde boşanma dilekçesiyle yüzleşti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.
Farah Zeynep Abdullah, soru işaretlerini yanıtsız bıraksa da setten eğlenceli hallerini Instagram hesabında paylaşarak “devam” sinyali verdi.
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