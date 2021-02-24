Masumlar Apartmanı son bölümde İnci'yi şoke eden görüntü... İşte Masumlar Apartmanı 23.son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı son bölümü ile 23 Ocak Salı akşamı 23. bölümü ile TRT1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Naci Safiye’ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırladı. Esra’nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olayların gelişmesi ile İnci'nin gördükleri merak dolu anlara sahne oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI 23. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci’ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye’ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet’in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat’ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze’nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra’nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.