Masumlar Apartmanı son bölümde İnci Derenoğlu evinde... İşte Masumlar Apartmanı 19. son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 19. bölümü ile 26 Ocak Salı akşamı Trt1 ekranlarına geldi. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde final anında İnci'nin Hanların eve gelmesi izleyenleri şoke etti. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasında olan Safiye'nin Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşmesi çarpıcı anları ekranlara getirdi. İnci ve Han'ın evdeki olaylara nasıl dahil olacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar.

Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.