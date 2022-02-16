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Masumlar Apartmanı 58. son bölümde İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon
Masumlar Apartmanı 58. son bölümde İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 58. son bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 15 Şubat tarihli son bölümünde Safiye ve Naci arasında yaşanan tartışma dikkat çekerken; Safiye'nin büyük sırrı öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı son bölümün final sahnesinde Han'ın Safiye'ye söylediği nefret dolu sözler damga vurdu. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izleme ekranı ve 58. bölümde yaşananların özeti.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 15 Şubat Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Ceylan'ın evlilik teklifini reddeden Han'ın vazgeçilmez sığınağına, “çöplüğe” dönmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Han, Safiye ve Gülben'in çöp dairedeki yüzleşmeleri ile gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, “çöplüğe” gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci’nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye’nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben’in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

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MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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