Masumlar Apartmanı 55. son bölümde Hikmet'in akıbeti soru işaretine neden oldu: Mazo Hikmet'i kaçırdı mı?

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 25 Ocak Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta an, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yaparken Gülben'in evliliği için önemli adım atması dikkat çekti. Dizinin final anında otelden Hikmet'i alarak arabaya bindiren Mazo'nun ona baba demesi ve nereye götürdüğü merak uyandırdı. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 55. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han’ın ortaya çıkışı Safiye’yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han’ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han’ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan’ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo’nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

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Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra’ya başvurur. Safiye, Naci’nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci’nin bir şartı vardır. Safiye’den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.