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Masumlar Apartmanı 54. son bölümde Safiye'nin nikahtan vazgeçmesi şoke etti! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Dizi#Fragman
Masumlar Apartmanı 54. son bölümde Safiyenin nikahtan vazgeçmesi şoke etti İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 54. son bölüm izle ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için internetten yayınlandı. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı 2 haftalık aranın ardından 18 Ocak tarihli son bölümünde sevenleri ile buluştu. Han’ın kaybolması herkesi meraklandırırken Gülben’in ablasına yaptığı itiraf dikkat çekti. Dizinin final anında ise Safiye'nin Naci'ye nikah masasında hayır cevabını vermesi ekranlara damga vurdu. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm full HD izleme ekranı ve 54. bölümde yaşananlar.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 18 Ocak Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han’ın yokluğuyla giderek kötü bir hal aldı. İptal olan nikahın ardından Han'ın yaralı halde eve gelmesi ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 54. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye’yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han’ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han’a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.
Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben’i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye’yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci’nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Dizi#Fragman

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