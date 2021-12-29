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Masumlar Apartmanı 53. son bölümde Han'a şoke eden saldırı! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Televizyon#Dizi
Masumlar Apartmanı 53. son bölümde Hana şoke eden saldırı İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 53. son bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 28 Aralık tarihli son bölümünde Naci’nin Safiye'lerin evine yerleşmesi dikkat çekerken, Gülben ve Esat'ın apartmana taşınması çarpıcı gelişmelerden oldu. Han ve Ceylan aralarındaki sorunların çözüldüğü son bölüme; Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli kişiler tarafından saldırıya uğraması damga vurdu. İşte, Masumlar Apartmanı 53. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 28 Aralık Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Han ve Ceylan'ın yeniden beraber olmaları duygu dolu anları ekranlara getirirken, ünlü Şef Arda Türkmen'in diziye konuk olarak katılması da dikkat çekti. Final anında Han'ın dayak yiyerek kendisinden geçmesi ise merak dolu anlara neden oldu. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 53. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar.

Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Televizyon#Dizi

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