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Masumlar Apartmanı 46. son bölümde Han'a şok sözler! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Trt1#Dizi
Masumlar Apartmanı 46. son bölümde Hana şok sözler İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 46. son bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 9 Kasım tarihli son bölümünde Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye'nin planlar yapması dikkat çekerken Han'ın Ceylan’la yüzleşmek istemesi de çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında ise Han'ın karşısına çıkan sürpriz misafirin şok sözler söylemesi son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 46. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 9 Kasım Salı akşamı Sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye'nin ona altını ıslatmaması için bez vermesi şok eden gelişmeler arasında yer aldı. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 46. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye’nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat’la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye’nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han’ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan’la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya’nın üvey babası Vedat’la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Masumlar Apartmanı#Trt1#Dizi

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