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Masumlar Apartmanı 45. son bölümde Esat'tan damga vuran teklif! İşte Masumlar Apartmanı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Masumlar Apartmanı#Trt1#Televizyon
Masumlar Apartmanı 45. son bölümde Esattan damga vuran teklif İşte Masumlar Apartmanı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 45. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 2 Kasım tarihli son bölümünde Tomris’in getirdiği bir haber Naci’yi bambaşka bir çıkmaza sürüklerken Safiye’nin krizine şahit olan Şennur'un Esat'a rest çekmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında ise Esat'ın Gülben'e herkesten gizli evlilik teklifi etmesi merak uyandırdı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 45. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı”nın TRT 1 ekranlarında yayınlanan 45. son bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken Han'ın çöpte Ceylan'ın yazdığı kitabın sayfalarını bulması merak uyandırdı. Yeni bölüm fragmanında ise Gülben'in Safiye ve Naci evliliğini kendisinin engellediğini psikiyatriste itiraf etmesi çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye’yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye’ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris’in getirdiği bir haber Naci’yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi “kontrol edebileceği” sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya’yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye’nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat’a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben’le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Masumlar Apartmanı#Trt1#Televizyon

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