Masumlar Apartmanı 43. son bölümde Esat'a şaşırtan teklif... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 19 Ekim Salı akşamı 43. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatırken Gülben'in yeni evi gezerken yaşadığı korku çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.