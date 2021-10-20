Masumlar Apartmanı 43. son bölümde Esat'a şaşırtan teklif... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sergen Yalçını çılgına çeviren an Böylesi görülmedi, Şampiyonlar Liginde 18 yıl sonra...Sergen Yalçın'ı çılgına çeviren an! Böylesi görülmedi, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra...#Beşiktaş
Bakan Koca son durumu paylaştı: Maalesef iç açıcı değil... 3. doz koruma kalkanıdırBakan Koca son durumu paylaştı: Maalesef iç açıcı değil... '3. doz koruma kalkanıdır'#Koronavirüs
Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmıVe korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!#Koronavirüs
Beşiktaşı Sportinge karşı korner yaktı Devler Liginde şansını zora soktu...Beşiktaş'ı Sporting'e karşı 'korner' yaktı! Devler Ligi'nde şansını zora soktu...#Beşiktaş
Yunanistan, Mısır ve GKRYnin ortak açıklamasına Türkiye ve KKTCden tepkiYunanistan, Mısır ve GKRY'nin ortak açıklamasına Türkiye ve KKTC'den tepki#Kıbrıs
SİHAların öncü ismine veda Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdıSİHA'ların öncü ismine veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı#Özdemir Bayraktar
Kimin kırmızı kartı Güney Koreyi ikiye böldü Çok konuşulacak manşet...Kim'in kırmızı kartı Güney Kore'yi ikiye böldü! Çok konuşulacak manşet...#Fenerbahçe
Türkiyede ilk ve tek Yerli ve milli ürünü Gururumuz diyerek tanıttıTürkiye'de ilk ve tek! Yerli ve milli ürünü 'Gururumuz' diyerek tanıttı#Şanzıman
Kan donduran sözler: İspirto içince öldü, 4-5 km öteye gömdükKan donduran sözler: İspirto içince öldü, 4-5 km öteye gömdük#Palu Ailesi
Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılarSüper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!#Süper Lig
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğana duygusal mektupTogolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygusal mektup#Maveda Gloria
Dehşeti yaşadılar Korku dolu anları şok etkisinde anlattılar...Dehşeti yaşadılar! Korku dolu anları şok etkisinde anlattılar...#Kaza
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Bir dönem bu filmle büyüdü... 45 yıl önce bugünBir dönem bu filmle büyüdü... 45 yıl önce bugün!#Arzu Film Arşivinden
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Masumlar Apartmanı 43. son bölümde Esat'a şaşırtan teklif... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Trt#Dizi
Masumlar Apartmanı 43. son bölümde Esata şaşırtan teklif... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 43. son bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 19 Ekim tarihli son bölümünde Gülben'in tedavi olmaya karar vermesi dikkat çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisindeki kliniğin de ekranlara geldiği son bölüme Esat'a evlendikten sonra Han'ların apartmanında oturmaları için teklif etmeleri damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 43. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Haberin Devamı

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 19 Ekim Salı akşamı 43. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatırken Gülben'in yeni evi gezerken yaşadığı korku çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.
Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

Haberin Devamı

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masumlar Apartmanı#Trt#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu