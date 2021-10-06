Masumlar Apartmanı 41. son bölüme Gülben'in isteme gecesi damga vurdu... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Safiye'nin Naci’yi görmesi dikkat çekti. Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olması çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken Gülben'in başına gelenler ise yüreklere dokundu. Masumlar Apartmanı 41. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile, Han’ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat’ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur. Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.

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Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.