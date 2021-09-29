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Masumlar Apartmanı 40. son bölümde Han'dan büyük adım... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Trt1#Dizi
Masumlar Apartmanı 40. son bölümde Handan büyük adım... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 40. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan bir eserin kaynak alınarak senaryo haline getirildiği Masumlar Apartmanı 28 Eylül tarihinde 40. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Hikmet'in hastaneye kaldırıldığın Masumlar Apartmanı son bölümüne Han'ın dönüşü damga vurdu. Tüm bu gelişmeler sonrası gözler Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Masumlar Apartmanı 40. son bölüm izle ekranı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben hayatının en mutlu anlarını yaşarken, Masumlar Apartmanı'nın 40. bölümünde Safiye'nin Naci ile telefonda konuştuğu sahne yüreklere dokundu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Trt1#Dizi