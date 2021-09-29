Masumlar Apartmanı 40. son bölümde Han'dan büyük adım... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben hayatının en mutlu anlarını yaşarken, Masumlar Apartmanı'nın 40. bölümünde Safiye'nin Naci ile telefonda konuştuğu sahne yüreklere dokundu.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han’a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar. Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye’ye destek hiç beklemediği birinden gelir. Sonunda Han’a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman’ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

Bir yandan da Han ve Anıl’a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar. Han’ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Haberin Devamı

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.