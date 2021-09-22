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Masumlar Apartmanı 39. son bölümde Hikmet öldü mü? İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#TRT1#Ezgi Mola
Masumlar Apartmanı 39. son bölümde Hikmet öldü mü İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 39. bölüm full izle ekranı yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nın 21 Eylül tarihli son bölümünde Han İnci'nin anıları ile kendi dünyasına çekilirken Rüya'nın Derenoğlu evini dinlemesi dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Hikmet'in yaşadığı kriz gözleri yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 39. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve son bölümde yaşananların özeti.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı. İnci'nin anıları ile yaşamaya devam eden Han'ın içler acısı hali Masumlar Apartmanı'nın 21 Eylül tarihli 39. bölümünde yüreklere dokundu. İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta Esat ve Gülben eğlenceli anları da dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya’nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Esat, Gülben’e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han’ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

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#Masumlar Apartmanı#TRT1#Ezgi Mola