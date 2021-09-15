Masumlar Apartmanı 38. son bölümde apartmana beklenmedik misafir... İşte Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 38. bölüm tek parça ve kesintisiz yayınlandı İnci'nin feci kazada ölümü ile sezona veda eden Masumlar Apartmanı 14 Eylül Salı günü yeni sezonuna başladı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizide Gülben, ailesinin mutluluğu için hayallerinden vazgeçerken Rüya'nın gelişinin neleri değiştireceği merak konusu oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İnci’nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler.

Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

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