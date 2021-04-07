Masumlar Apartmanı 28. son bölümde Neriman evi terk etti - İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça erişime açıldı. TRT1 ekranlarında 6 Nisan Salı akşamı sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın 28. bölümünde Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenen Safiye'nin yeni bir kriz başlatması dikkat çekti. Esra ve Han yüzleşmesi ise ekran başındakilere gergin anlar yaşattı. Masumlar Apartmanı 28. bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

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MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen bölümlerde yayınlanması bekleniyor.

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