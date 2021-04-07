Masumlar Apartmanı 28. son bölümde Neriman evi terk etti - İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar
Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı yayınlandı. Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın 6 Nisan tarihli 28. son bölümde Neriman'ın evi terk etmesi damga vurdu. Neriman'la konuşan Ege'nin Safiye'nin İnci'ye vurduğunu öğrenmesi dikkat çekerken, İnci'nin Han’ın rahat tavırları karşısında dehşete düşmesi ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Tüm bunların ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm izleme ekranı internet üzerinden erişime açıldı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 28. son bölüm ekranı ve bu hafta yaşananlar.
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça erişime açıldı. TRT1 ekranlarında 6 Nisan Salı akşamı sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın 28. bölümünde Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenen Safiye'nin yeni bir kriz başlatması dikkat çekti. Esra ve Han yüzleşmesi ise ekran başındakilere gergin anlar yaşattı. Masumlar Apartmanı 28. bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen bölümlerde yayınlanması bekleniyor.