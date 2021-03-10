Masumlar Apartmanı 25. son bölümde İnci sinir krizi geçirdi... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 25. bölümü ile 9 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki son bölümünde kaybetme korkusunun esiri olan Han'ın İnci’nin kararını beklerken gelen teklifle sarsılması dikkat çekti. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelirken, İnci ve Han'ın ilişkisi merak dolu anlara neden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, Han’la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci’yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır. Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin kararını bekler.

Neriman’ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür. Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur.

Gülben ise Esat’ın çay davetinin heyecanı içindedir. Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar.

Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

İnci, Han’la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han’ı hiç beklemediği yerden vurur.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.