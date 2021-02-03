Masumlar Apartmanı 20. son bölümde Safiye'den beklenmedik hareket... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 20. bölümü ile 2 Şubat Salı akşamı TRT1 ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde İnci ve Safiye arasında yaşanan kriz çarpıcı gelişmelerde oldu. Final anında ise Safiye ile buluşan Naci fenalaştığı sırada, Safiye'nin beklenmedik hamle göstermesi heyecanlı anları ekranlara getirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.