Masumlar Apartmanı 20. son bölümde Safiye'den beklenmedik hareket... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar
Masumlar Apartmanı 20. son bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 2 Şubat Salı akşamı ekranlara gelen son bölümünde, apartmanda Naci ile buluşan Safiye'nin dışarı çıkmak istediğini söylemesi damga vurdu. Derenoğlu evine gelen İnci'nin Safiye'nin planları ile yaşadıkları ise son bölümde dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler sonrası dizinin son bölümü kesintisiz yayınlandı. İşte, kaçıranlar için Masumlar Apartmanı son bölüm izleme ekranı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Masumlar Apartmanı 20. bölümü ile 2 Şubat Salı akşamı TRT1 ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde İnci ve Safiye arasında yaşanan kriz çarpıcı gelişmelerde oldu. Final anında ise Safiye ile buluşan Naci fenalaştığı sırada, Safiye'nin beklenmedik hamle göstermesi heyecanlı anları ekranlara getirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır. Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.
Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
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