Masumlar Apartmanı sezon finalinde İnci ölecek mi? Farah Zeynep ayrılıyor mu? İşte merakta bırakan fragman

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile başrolü paylaşan Farah Zeynep Abdullah'ın, diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanıyla birlikte iddialar güçlendi. Fragmanda hamile olduğu ortaya çıkan İnci'nin toprak altında kaldığı görülüyor.

DİYALOGLARI GÜNDEM OLDU

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter'da gündeme getirdiği ayrılık iddialarını yanıtladı. Ünlü oyuncu, Altuntaş'ın "Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı. Yeni iş tekliflerini değerlendiriyor" iddiasına "Yoo" mesajıyla karşılık verdi. Ancak gazeteci iddiasında ısrar edince. İlginç bir diyalog ortaya çıktı.H

Altuntaş'ın "Yoo mu? İş görüşmesi yapan dublörün o zaman" deyince Abdullah "Süper Şaka" dedi. Bunun üzerine "Her şakanın altında bir gerçek yatar atasözümüz de mevcut Farahçığım" yanıtıyla karşılaşan ünlü oyuncu bu yanıta "Hor şokonon oltondo bor gorçok yotor otosozonomoz do movcot Fohoçoğom" şeklinde karşılık verdi.

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