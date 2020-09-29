Masumlar Apartmanı Safiye’nin haftalığı nedir? Obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili bilgiler

Obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları arasında yer alan Safiye karakteri takıntıları ile dikkat çekiyor. Mantıksız ve rahatsız edici tekrarlayan düşünce, davranışlar ise obsesif kompulsif bozukluk (OKB) durumunu ortaya çıkarıyor.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KİMDİR?

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Hepimizin hayatında ufak tefek takıntıları olmuştur. Mantıksız ve rahatsız edici tekrarlayan düşünce, davranışlar ise Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) durumunu ortaya çıkarıyor. Hayatı kabusa çeviren bu problemde kişi, düşüncelerinden kurtulmak için o davranışı uygulamak durumundadır.

Örneğin; temizlik takıntısı olan bir insan temizlik uğruna sağlığını tehlikeye atarken ellerini 200 defa yıkayabilir. Aynı zamanda bu kişiler pislik bulaşma korkusundan evden çıkamama durumuna gelebilir. Pislik kavramını ise kendi kafalarında canlandırıyorlar fakat kimseye anlatamıyorlar çünkü tanımlanamıyor. Bu zorlantı durumu hastaya kısa süreli bir rahatlık sağlıyor. Daha çok kadınlarda görülen bu durum en yaygın ‘4.psikiyatrik’ tanı olarak karşımıza çıkıyor.

TAKINTILARINIZDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Kişinin elinde olmadan ortaya çıkan bu durum nadiren çocukluk döneminde genellikle ise gençlik çağında herhangi bir nedenden dolayı bilinçaltında oluşuyor. Çözümü de burada aramak gerekiyor. Vücudumuzdaki hücrelerin hafızasındaki sağlıklı anılar kullanarak çözümler elde ediliyor. Sağ taraf her zaman bizim geçmişimizi sol taraf ise geleceğimizi temsil ediyor.

Kişinin takıntılı düşüncelere sahip olmadığı bir zamanı hatırlaması isteniyor. Geçmişten sağlıklı ve mutlu olduğu andan bir kesit alınarak sol tarafa yani geleceğe yapıştırılıyor. Bu şekilde problem gayet doğal bir şekilde ortadan kalkıyor. Amerika’da yıllardır uygulanan Kopyala – Yapıştır tekniği Türkiye’de daha yeni olmasına rağmen vatandaşlara umut oluyor.

Kişi bazen yaptığı davranışların, düşüncelerin mantıklı olmadığını fark etmesine rağmen engellemeyez. Çünkü o noktada dürtü onu yönetiyor mantık değil. Bu hastalığı görmezden gelmek endişeyi ve korkuyu daha da çok arttırır. Aynı zamanda hasta yakınları için de oldukça zor bir durum ortaya çıkıyor.

Takıntıya sahip insanlar, toplumun ve kültürün olumsuz etkisiyle bu durumun ayıp olduğu utanç duymaları gerektiği kanısındalar. Saklama ihtiyacı duyuyorlar. Tedavi süreci ne kadar ertelenirse kişinin iyileşmesi yılları bulabilir, hayatı kabusa dönebilir. Kirlenme korkusu, sayma, simetri, cinsel ve dini düşünceler en çok görülen takıntılar diyebiliriz.