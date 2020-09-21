Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu
Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından esinlenerek hazırlandı. Peki Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Birkan, Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi ile ilgili bilgiler
Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hızlandı. İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni dizi Masumlar Apartmanı’nın oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran gibi isimler bulunuyor. Dizde Han karakterine Birkan Sokullu, İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah, Safiye karakterine Ezgi Mola hayat veriyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun içi’ romanından esinlenerek hazırlandı.
Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.
Birkan Sokullu – HAN
Farah Zeynep Abdullah – İNCİ
Ezgi Mola – SAFİYE
Merve Dizdar -GÜLBEN
Alper Saldıran- UYGAR
Metin Çoşkun- HİKMET
Esra Ruşan- ESRA
Atilla Şendil- MEMDUH
Emir Özden- EGE
Uğur Uzunel- ESAT
Gizem Katmer- NERİMAN
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