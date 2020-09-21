Masumlar Apartmanı konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu

Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar hızlandı. İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni dizi Masumlar Apartmanı’nın oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran gibi isimler bulunuyor. Dizde Han karakterine Birkan Sokullu, İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah, Safiye karakterine Ezgi Mola hayat veriyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun içi’ romanından esinlenerek hazırlandı.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

Birkan Sokullu – HAN

Farah Zeynep Abdullah – İNCİ

Ezgi Mola – SAFİYE

Merve Dizdar -GÜLBEN

Alper Saldıran- UYGAR

Metin Çoşkun- HİKMET

Esra Ruşan- ESRA

Atilla Şendil- MEMDUH

Emir Özden- EGE

Uğur Uzunel- ESAT

Gizem Katmer- NERİMAN