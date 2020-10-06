Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? İşte Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Masumlar Apartmanı her hafta salı akşamları yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Dizide Han karakterine Birkan Sokullu, İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah, Safiye karakterine Ezgi Mola ve Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor.
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları her hafta yeni bölümün yayınlanması ile beraber araştırılıyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından esinlenerek hazırlanan dizide İnci’nin karıştığı kaza onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi ile tanıştırdı. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimler bulunuyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.
Birkan Sokullu – HAN
Farah Zeynep Abdullah – İNCİ
Ezgi Mola – SAFİYE
Merve Dizdar -GÜLBEN
Alper Saldıran- UYGAR
Metin Çoşkun- HİKMET
Esra Ruşan- ESRA
Atilla Şendil- MEMDUH
Emir Özden- EGE
Uğur Uzunel- ESAT
Gizem Katmer- NERİMAN
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Dizi her hafta salı günü saat 20.00’da yayınlanıyor.
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