Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? İşte Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları her hafta yeni bölümün yayınlanması ile beraber araştırılıyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından esinlenerek hazırlanan dizide İnci’nin karıştığı kaza onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi ile tanıştırdı. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimler bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

Birkan Sokullu – HAN

Farah Zeynep Abdullah – İNCİ

Ezgi Mola – SAFİYE

Merve Dizdar -GÜLBEN

Alper Saldıran- UYGAR

Metin Çoşkun- HİKMET

Esra Ruşan- ESRA

Atilla Şendil- MEMDUH

Emir Özden- EGE

Uğur Uzunel- ESAT

Gizem Katmer- NERİMAN

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dizi her hafta salı günü saat 20.00’da yayınlanıyor.