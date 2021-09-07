Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Şiir detayı!

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon müjdesi Metin Altıok şiiriyle geldi. Dizinin tanıtımında yer alan Metin Altıok şiirini, dizinin Han'ı Birkan Sokullu seslendirdi. Yeni sezon görüntülerine eşlik eden ''Gün bitti, lambayı hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza, çek perdeleri sevdiceğim. Kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarıda'' dizeleri Metin Altıok'un Kanadı Kırık Bir Akşam şiirinden.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanının ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi yer almıyor. Ancak dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Metin Altıok Kanadı Kırık Bir Akşam şiiri sözleri

Gün bitti lambayı hazırla;

Işık kalmadı girecek odamıza

Çek perdeleri sevdiceğim;

Kanadı kırık bir akşam

Zonkluyor durmadan dışarda.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,

Adı değişir hiç olmazsa,

Kara bir suyu

Geçiyoruz şimdilerde

Basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;

Geriye kalan posa.

Bu serin güz akşamında

Geç otur karşıma sessizce,

Devam et ördüğün hırkaya.

En lezzetli yemek tarifleri burada