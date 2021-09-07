Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Şiir detayı!
Masumlar Apartmanı, yeni sezonu ne zaman başlıyor sorusu ile merak ediliyor. Son sezonunda ilginç olayların ekrana geldiği Masumlar Apartmanı, 2. sezonu ile izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, ilk sezonu beğeni toplayan ve ikinci sezonu için kolların sıvandığı Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte, o konuda detaylı bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon müjdesi Metin Altıok şiiriyle geldi. Dizinin tanıtımında yer alan Metin Altıok şiirini, dizinin Han'ı Birkan Sokullu seslendirdi. Yeni sezon görüntülerine eşlik eden ''Gün bitti, lambayı hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza, çek perdeleri sevdiceğim. Kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarıda'' dizeleri Metin Altıok'un Kanadı Kırık Bir Akşam şiirinden.
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Masumlar Apartmanının ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi yer almıyor. Ancak dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Metin Altıok Kanadı Kırık Bir Akşam şiiri sözleri
Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarda.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa,
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Gün bitti sevdiceğim;
Geriye kalan posa.
Bu serin güz akşamında
Geç otur karşıma sessizce,
Devam et ördüğün hırkaya.