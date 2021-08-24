Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni sezonu hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan bir eserin kaynak alınarak senaryo haline getirildiği dizide Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi pek çok önemli isim yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanının ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi yer almıyor. Ancak dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

FAHRİYE EVCEN'DEN MASUMLAR APARTMANI İDDİASINA YANIT

Ünlü oyuncu Fahriye Evden Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Fahriye Evcen bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.

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