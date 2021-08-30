Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon başlangıç tarihi

Masumlar Apartmanı, yeni sezonu ile merak ediliyor. Son sezonunda ilginç olayların ekrana geldiği Masumlar Apartmanı, 2. sezonu ile izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, ilk sezonu beğeni toplayan ve ikinci sezonu için kolların sıvandığı Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte, o konuda detaylı bilgiler

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masumlar Apartmanının ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi yer almıyor. Ancak dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

FAHRİYE EVCEN'DEN MASUMLAR APARTMANI İDDİASINA YANIT

Ünlü oyuncu Fahriye Evden Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Fahriye Evcen bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.

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