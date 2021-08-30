Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı 2. sezon başlangıç tarihi
Masumlar Apartmanı 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan bir eserin kaynak alınarak senaryo haline getirildiği dizide Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi pek çok önemli isim yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
Masumlar Apartmanı, yeni sezonu ile merak ediliyor. Son sezonunda ilginç olayların ekrana geldiği Masumlar Apartmanı, 2. sezonu ile izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, ilk sezonu beğeni toplayan ve ikinci sezonu için kolların sıvandığı Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte, o konuda detaylı bilgiler
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Masumlar Apartmanının ne zaman başlayacağına yönelik net bir bilgi yer almıyor. Ancak dizinin Eylül ayının ikinci haftası itibariyle 38. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
FAHRİYE EVCEN'DEN MASUMLAR APARTMANI İDDİASINA YANIT
Ünlü oyuncu Fahriye Evden Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Fahriye Evcen bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Evcen, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacağı yönündeki iddiayı yalanladı ve "Hiç öyle bir şey yok. Nereden çıktı anlamadık " dedi.