Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? İlk bölümden fragmanlar geldi!

Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı. Dizide başlıca rolleri Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar üstlendi. Çekimleri başlayan dizi, yakında seyirciyle buluşacak. İşte, dizi hakkında ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı, 15 Eyül Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi ilk bölümün ardından her hafta salı günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.



DİZİNİN KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?