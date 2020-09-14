Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? İlk bölümden fragmanlar geldi!
TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın setinden ilk kareler gelmeye başladı. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ı buluşturan dizi, çok yakında ekrana gelmeye başlayacak. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?
Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı. Dizide başlıca rolleri Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar üstlendi. Çekimleri başlayan dizi, yakında seyirciyle buluşacak. İşte, dizi hakkında ayrıntılar...
Masumlar Apartmanı, 15 Eyül Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi ilk bölümün ardından her hafta salı günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
DİZİNİN KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle