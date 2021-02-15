Masumlar Apartmanı Naci öldü mü? Han Naci'yi öldürdü mü? soru işareti bırakan fragman

Masumlar Apartmanı yeni bölümde yere yığılan Naci, Ege tarafından bulunuyor. İnci ve Han, bu kez Naci yüzünden karşı karşıya geliyor. İnci, Han’a “öldürürüm” sözünü hatırlatarak ondan şüphe ettiği imasında bulunuyor. Hastaneye götürülen Naci’nin öldüğünü düşünen Safiye ise büyük bir krize giriyor. İnci ise Han’ın Naci’ye bir şey yaptığından şüpheleniyor. Diğer yandan yine gece çöplüğe giden Han ise vitrin mankeniyle konuşurken Esra’ya yakalanıyor.