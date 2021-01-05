Masumlar Apartmanı izleyicileri merakta: Masumlar Apartmanı yeni bölümü bu hafta yok mu?

Yılbaşı ardından ara veren dizilerden biri de Masumlar Apartmanı oldu. En son 29 Aralık 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşan Masumlar Apartmanı bir haftalık aranın ardından ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı'nın 17. bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarstı. Ablasının değişiminden mutlu olan Gülben, Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktaydı. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden oldu.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst etti. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterdi. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar aldı.