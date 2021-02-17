Masumlar Apartmanı son bölümde Han Esra'ya yakalandı - İşte Masumlar Apartmanı 22. son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 22. bölümü ile 16 Şubat Salı akşamı TRT1 ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde Naci'nin yaşayıp yaşamadığı merak dolu anlara neden oldu. Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in kafasından geçenler çarpıcı gelişmelerden oldu. Çöp karıştıran Han'ı Esra'nın görüp görmediği ise önümüzdeki hafta belli olacak. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Naci’nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur.

İnci’nin ise Naci’nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han’ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan’ın künyesini bulması, bir yandan da Naci’ye olanlar İnci’yi allak bullak etmiştir. Han ise İnci’yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci’nin şüphelerini iyice artırır.

Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.