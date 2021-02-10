Masumlar Apartmanı 21. son bölümde İnci'yi şoke eden an... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı 21. bölümü ile 9 Şubat akşamı TRT1 ekranlarına geldi. Dizinin bu haftaki son bölümünde Safiye'nin apartmanın girişinde heyecanla beklediği sırada Naci'nin yere düşmesi akıllara, "Naci öldü mü" sorusunu getirdi. Han ve İnci arasında yaşanan kriz ise son bölümde heyecanlı anlara neden oldu. Ancak Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye’nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci’nin hastalığını öğrenir.

Ege ise Neriman’la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman’ı bir araya getirmek için bir hamle yapar.

İnci, Han’dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci’nin gelişini bekler.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.