Masumlar Apartmanı İnci'nin babası neden öldü?

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam yayınlanan 25. bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı .Dizide İnci ve Ege'nin babası Haluk karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Asutay diziye veda etti. Ege babasının kaybını dedesiyle paylaşırken ona ölmeden önce "geber" dediği için yaşadığı pişmanlığı anlattı.

Haluk karakterini canlandıran Mert Asutay hakkında

Haluk karakterini canlandıran Mert Asutay, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, dansçı, seslendirme sanatçısıdır. 15 Ağustos 1968, tarihinde dünyaya geldi. Türk tiyatrosu ve sinemasının emektarlarından Üstün Asutay'ın oğludur.

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