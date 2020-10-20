Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama, yazarı kimdir? İşte Masumlar Apartmanı konusu
Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimler bulunuyor. Peki Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? İşte yazarının Gülseren Budayıcıoğlu olduğu kitap ve dizinin konusu hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı izleyicileri dizinin hangi kitaptan uyarlandığını öğrenmek istiyorlar. Her hafta salı akşamları ekrana gelen dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran gibi isimler bulunuyor.
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Aşk, travmaları yenebilecek mi?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
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