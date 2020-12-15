Masumlar Apartmanı Gülben kimdir, kaç yaşında? Merve Dizdar hakkında bilgiler

Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veriyor. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan dizide, Gülben yaşadığı travmalardan dolayı geceleri altını ıslatan bir karakter. İşte 25 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Dizdar hakkında bilgiler

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor. Gülben yaşadığı travmalardan dolayı geceleri altını ıslatan bir karakter.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de, Beş Kardeş gibi yapımlarda yer almıştır.

Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Eltilerin Savaşı filminde rol almıştır.