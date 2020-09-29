Masumlar Apartmanı Gülben kimdir, hastalığı nedir? Merve Dizdar ile ilgili bilgiler

Masumlar Apartmanı dizisi karakterleri arasında yer alan Gülben merak edilen isimler arasında bulunuyor. Dizide psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor. Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar en son Etilerin Savaşı filminde rol almıştı.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor. Gülben yaşadığı travmalardan dolayı geceleri altını ıslatan bir karakter.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de, Beş Kardeş gibi yapımlarda yer almıştır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Eltilerin Savaşı filminde rol almıştır.