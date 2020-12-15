Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? İşte Masumlar Apartmanı'nın Cüneyt'i Barış Bağcı'nın biyografisi
Masumlar Apartmanı Cüneyt dizinin son bölümünde gündeme geldi. Masumlar Apartmanı'nda radyo sahibi Cüneyt karakterine hayat veren oyuncu Barış Bağcı dizideki performansıyla da adından söz ettiriyor. Diriliş Ertuğrul dizisine 2. sezon katılarak Baycu Noyan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Bağcı, Yaprak Dökümü'nde Ali Sarper rolü ile kariyer hayatında başarı yakalamıştı. Peki, Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? İşte, Barış Bağcı'nın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.
Masumlar Apartmanı Cüneyt, dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. Karaman'da dünyaya gelen ve konservatuvar eğitimi alan başarılı oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinde sakin bir radyo sahibini canlandırıyor. Ünlü oyuncu Nefes: Vatan Sağolsun, Kaybedenler Kulübü, Pars: Kiraz Operasyonu gibi sinema filmlerinde yer aldı. İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.
BARIŞ BAĞCI KİMDİR?
Barış Bağcı 27 Mayıs 1975, Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev aldıktan sonra kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosunda devam etmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisine 2. sezon katılarak Baycu Noyan karakterini canlandırmıştır
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Ünlü oyuncu Gümüş, Kırık Kanatlar, Yaralı Yürek, Yaprak Dökümü, Küçük Hanımefendi, Kara Kutu, Diriliş Ertuğrul, Çember gibi dizilerde yer aldı.
Oyuncu Nefes: Vatan Sağolsun, Kaybedenler Kulübü, Pars: Kiraz Operasyonu sinema filmlerine adını yazdırdı.
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