Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? İşte Masumlar Apartmanı'nın Cüneyt'i Barış Bağcı'nın biyografisi

Masumlar Apartmanı Cüneyt, dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. Karaman'da dünyaya gelen ve konservatuvar eğitimi alan başarılı oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinde sakin bir radyo sahibini canlandırıyor. Ünlü oyuncu Nefes: Vatan Sağolsun, Kaybedenler Kulübü, Pars: Kiraz Operasyonu gibi sinema filmlerinde yer aldı. İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.

BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

Barış Bağcı 27 Mayıs 1975, Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev aldıktan sonra kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosunda devam etmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisine 2. sezon katılarak Baycu Noyan karakterini canlandırmıştır

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ünlü oyuncu Gümüş, Kırık Kanatlar, Yaralı Yürek, Yaprak Dökümü, Küçük Hanımefendi, Kara Kutu, Diriliş Ertuğrul, Çember gibi dizilerde yer aldı.

Oyuncu Nefes: Vatan Sağolsun, Kaybedenler Kulübü, Pars: Kiraz Operasyonu sinema filmlerine adını yazdırdı.