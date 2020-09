“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak hazırlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

TRT 1 İzleyicilerinin merakla ve heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;Safiye ve Gülben ciddi boyutta takıntılara sahip iki kardeştir. Evde pamuk ipliğine bağlı bir düzenleri vardır. Erkek kardeşleri Han olmadığında her şey birbirine girmektedir. Han her zamanki gibi o gece de isten çıkıp bir an önce eve girmek ister. Aksi halde evde kriz çıkacaktır. Aniden karşısına çıkan İnci yüzünden kaza yapar ve hastanelik olur. Kendini suçlu hisseden İnci ise, yanında kalacak kimsesi olmayan Han’a refakat eder. Vakit ilerledikçe birbirlerinden etkilenmeye başlarlar. Ancak ikisi de adım atacak cesareti bulamaz. Olaylı geçen hastane gecesinden sonra Han ve İnci, bir daha görüşmeyeceklerinden emin şekilde vedalaşır. Ancak sonraki karşılaşmaları, sadece onların değil, ailelerinin de hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

“Masumlar Apartmanı” İlk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT’1 de…