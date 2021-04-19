Masumlar Apartmanı Anıl kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Anıl rolünü canlandıran oyuncu Selim Can Yalçın’dır. Selim Can Yalçın 1982 İstanbul doğumlu.

İstanbul. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ’04 tam burslu mezun oldu. 2002’den itibaren İ.B.B.Şehir Tiyatroları ve çeşitli diğer tiyatrolarda oyuncu, yönetmen, besteci, eğitmen olarak çalışıyor.



60’dan fazla tiyatro yapımında çalıştı.



Çalıştığı işlerden bazıları:

-“Macbeth” _ I.B.B. Şehir Tiyatroları,Yönetmen: Ali Taygun, görevi veya oynadığı rol: (Malcolm)_2003;

-“Antigone” _ İstanbul Şehir Tiyatroları, Yöntmn.: Macit Koper, (oyuncu)_2003;

-“Danton’un Ölümü”-Yazar:G.Büchner_ Ş.T.(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları) Yön.:Dr.Roberto Ciullli, (asistan)_2004;

“Üç Kızkardeş”-Chekov_Ş.T., Yön.: Nikita Milivojeviç, (asistan)_2005;

-“Barut Fıçısı” - Dejan Dukovski _Ş.T., Y.:Yıldıray Şahinler, (oyuncu, besteci, yönetmen yardımcısı)_2006;

-“Kül” - S.CanYalçın-Özge Midilli _ Ş.T.GençlikGünleri, Yön.:S.CanYalçın, (besteci ve piyanist)_2007;

-“Leonce ile Lena”-Büchner_Ş.T.,Yön.:Y. Sertdemir, (oyuncu, besteci)_2008;

-“Öfke” - Osbourne_Ş.T.GençGünler, Yön.:Eraslan Sağlam, (Jimmy, besteci)_2008;

-“Mephisto” - Klaus Mann-Arian Mnouchkine_Ş.T.,Yön.:Ragıp Yavuz, (oyuncu, besteci, piyanist)_2009;

-“Surname2010” - Yiğit Sertdemir_Ş.T., (besteci)_2010;

-“Marat-Sade” - Peter Weiss_Ş.T.,Yön.:Ragıp Yavuz, (oyuncu)_2011;

-“Çağırılmayan Yakup” - Edip Cansever_DuendeTiyatro (G. Tataroğlu ile birlikte Yönetmen)_2015-2019,

-“Tartuffe-Bezirgan”_Moliere-İstanbul Halk Tiyatrosu_İ. H. T.,Y.:Yıldıray Şahinler (oyuncu)_2012;

-“ÖldünDuydunMu?”-Y.Sertdemir_AltıdanSonraTiyatro, Yön.:Yiğit Sertdemir (besteci)_2013;

-“Yuvaya Dönmek-Back Home” - A.Paoletti_Ş.T.,Yön.:Alessandra Paoletti _GençGünler:2012 ve’13-’14 repertuarı) (çevirmen, besteci, yönetmen yardımcısı, oyuncu, koordinatör)_2014; -“Define Adası”_Ş.T.Çocuk Oyunu (oyuncu 2015-2018);

-“Saadet Hanım”-A.L.Pala_Ş.T.,Yön.:Tolga Yeter (oyuncu, besteci)_2016;

-“Abelard-Müzikle İyileşmek” – Yazan: Ümit Eren Yurtsever - S.Can Yalçın_İşgal Laboratuvarı, (Yönetmen, besteci,oyuncu)_’17;

-“Hastalık Hastası”_Moliere_Ş.T., Yön.:T.Yeter (besteci)

Aldığı Ödüllerden Bazıları: 2009 Leonce and Lena, Yılın oyun müziği: “Afife Jale Tiyatro Ödülleri”2014 Yuvaya Dönmek, Yılın oyun müziği: “Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri”.

-2013’ten itibaren düzenli çalışan, bağımsız, ticari olmayan bir yaratıcı oyunculuk ve hareket laboratuarı kurmuştur: “İşgal Laboratuvarı”







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