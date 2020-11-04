Masumlar ApartmanÄ± 8. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle 3 KasÄ±m salÄ± akÅŸamÄ± TRT1 ekranlarÄ±nda izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. SalÄ± akÅŸamlarÄ± yayÄ±nlanan dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Ä°nci'nin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ almak isteyen Han'Ä±n Memduh'un karÅŸÄ±sÄ±na dikilmesi ipleri gerdi. Safiye'nin annesinin Ã¶lÃ¼m yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼de geÃ§miÅŸinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± karanlÄ±k gÃ¼nlere geri dÃ¶nmesi yÃ¼rek burkan anlarÄ± ekranlara getirdi. Ä°ÅŸte, Masumlar ApartmanÄ± son bÃ¶lÃ¼mÃ¼n tamamÄ±.

MASUMLAR APARTMANI SON BÃ–LÃœMÃœ Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI 8. BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?Â

Ä°nci, Hanâ€™Ä±n sÄ±rrÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§ok yaklaÅŸÄ±r. Han ise Ä°nciâ€™nin ÅŸÃ¼phelerini gidermek iÃ§in beklenmedik bir ÅŸey yapar. Ä°kisinin evlendiÄŸini Ã¶ÄŸrenen GÃ¼lben, Safiyeâ€™ye sÃ¶yleyip sÃ¶ylememekte kararsÄ±zdÄ±r. Ege ablasÄ±nÄ±n gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karÅŸÄ± tavÄ±r alÄ±r. Ã–te yandan Safiye, annesinin Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne kusursuz ÅŸekilde hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Bu, evdeki herkes iÃ§in Ã¶nemli bir gÃ¼ndÃ¼r; Hikmet suÃ§luluk ve piÅŸmanlÄ±kla boÄŸuÅŸurken, Ã§ocuklarÄ± da geÃ§miÅŸi hatÄ±rlar. Safiye, Han ve GÃ¼lben anneleri iÃ§in deÄŸil, aslÄ±nda kendi Ã§ocukluklarÄ± iÃ§in yas tutmaktadÄ±r. Memduh ve Han aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan bir sÄ±r yÃ¼zÃ¼nden yine karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelir. Han sorunlardan bir sÃ¼re uzaklaÅŸmak iÃ§in Ä°nciâ€™ye bir sÃ¼rpriz hazÄ±rlar ancak beklediÄŸi tepkiyi alamaz. Ä°nciâ€™nin tek derdi Hanâ€™Ä±n kendisinden gizlediklerini Ã¶ÄŸrenmektir. Ä°kilinin arasÄ±ndaki sular durulur gibi olduÄŸu bir anda Egeâ€™den gelen telefon ortalÄ±ÄŸÄ± tekrar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r. Han bÃ¼tÃ¼n karmaÅŸaya son vermek iÃ§in gÃ¶zÃ¼nÃ¼ karartÄ±p harekete geÃ§er.Â

YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.Â

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