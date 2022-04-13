Masumlar Apartmanı 66. son bölümde Safiye'yi şoke eden görüntü! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın salı akşamı yayınlanan son bölümünde Safiye'nin seans sırasında annesiyle konuşması dikkat çekti. Naci ile Safiye'nin yeniden bir araya geldiği bölümün sonunda Safiye'nin evde köpek görmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Masumlar Apartmanı 66. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 66. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han’ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

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Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler. Memduh’un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege’yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.