Masumlar Apartmanı 65. son bölümde Ceylan öldü mü? İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 5 Nisan Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Ceylan'ın Han’ı çift terapisine götürmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında ise Han'a ayrıldıklarını söyleyen Ceylan'ın İnci gibi trafik kazası geçirmesi merak dolu anlara neden oldu. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 65. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülben’i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

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Memduh’un Ege’den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci’den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Artık Naci’nin, Safiye’nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han’ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.