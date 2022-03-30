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Masumlar Apartmanı 64. son bölüme Gülben'in sancılanması damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon
Masumlar Apartmanı 64. son bölüme Gülbenin sancılanması damga vurdu İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Her hafta salı akşamları seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 29 Mart akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümünde Safiye Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, giderek iyileşmesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final anında ise Safiyelerin evinde ailecek yedikleri yemek masasından kalkan Gülben'in sancılanması ekranlara damga vurdu. İşte, Masumlar Apartmanı 64. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 29 Mart akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Gülben ve Esat’ın bebeklerinin cinsiyeti belli olurken, Gülben’in kendini sorgulaması çarpıcı gelişmelerden oldu. Esat'la evlerine gidecekken sancılanan Gülben'in gördüğü hayal ise merak dolu anları ekranlara getirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 64. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye’nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci’nin telefonundan beri Han’ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye’yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır.

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Gülben ve Esat’ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben’in kendini sorgulamasına sebep olur.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Masumlar Apartmanı#Dizi#Televizyon

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