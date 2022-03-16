Masumlar Apartmanı 62. son bölümde Safiye'nin itirafı damga vurdu! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında 15 Mart Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda bu hafta Safiye’nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenen Naci'nin Safiye’ye özel bir hediye göndermesi dikkat çekti. Bebek haberine sevinen Safiye'nin Doktor Hanım'a annesiyle ilgili konuştukları sırada "Ben öldürdüm." itirafından bulunması şoke etti. Tüm bunların ardından dizinin son bölüm izleme ekranı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 62. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye’nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye’ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye’nin yarasını kanatacağından habersizdir.

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Han, Ceylan’ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han’ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.