Masumlar Apartmanı 60. son bölümde Safiye'nin kriz geçirmesi şoke etti! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

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Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz ve tek parça yayınlandı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın 1 Mart Salı akşamı yayınlanan son bölümünde Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan’a kanıtlamaya çalışırken Safiye'nin aniden takıntılarından kurtulması şoke etti. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Masumlar Apartmanı 60. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

MASUMLAR APARTMANI 60. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naci’nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider. Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Abidin’le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben’i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan’a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han’ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben’i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye’nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci’nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan’a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.