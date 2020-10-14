Masumlar Apartmanı 5. son bölüm izle - Masumlar Apartmanı 6. bölüm ön izleme yayınlandı

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı 13 Ekim tarihli 5. bölümünde Han'ın İnci ile balayına gitmek istemesi ancak evdeki durumlar yüzünden geri dönmesi ekranlara yansıdı. İşte, Masumlar Apartmanı son bölümün tamamı ve yeni bölümden ilk görüntüler.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm ön izleme yayınlandı. Fragmanda yüklü gelen fatura yüzünden suların kesilmesi ve Safiye'nin görevliyle konuştukları ekranlara geldi. İşte, fragmandan görüntüler;

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı”nın beşinci bölümünde neler olacak. Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

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MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?