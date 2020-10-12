Masumlar Apartmanı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı 5. bölümüyle 13 Ekim Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. Çarpıcı hikayesi ile yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, Han'ın beklenmedik bir konuda İnci'ye tepki göstermesi merak uyandırdı. Safiye'nin bu evliliğe vereceği tepki ise yeni bölümde belli olacak. İşte, Masumlar Aparmanı 5. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.

MASUMLAR APARTMANI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Masumlar Apartmanı 5. bölümünde bu hafta şunlar yaşanacak; Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.