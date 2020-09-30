Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Masumlar Apartmanı son bölüm izle

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı 29 Eylül tarihli 3. bölümünde aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’nin kimi seçeceği merak dolu anlara neden oldu. Heyecanlı bölümün ardından yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında İnci ve Han'ın evliliğe karar vermesi heyecanlı anların sinyallerini verdi. İşte, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Han'ın İnci'ye söylediği "Evet de hemen evlenelim İnci" sözleri dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.

Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?