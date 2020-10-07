Masumlar Apartmanı 4. son bölüm izle - Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayında!

Masumlar Apartmanı 4. bölümü ile 6 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı, son bölümünde, Gülben'in dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanması çarpıcı anları ekranlara getirdi. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında ise, Safiye'nin İnci ve Han'la ilgili gerçekleri öğrenmesi merak uyandırdı. İşte, Masumlar Apartmanı son bölüm ve 5. yeni bölüm fragmanının tamamı.

MASUMLAR APARTMANI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Masumlar Apartmanı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Safiye'nin Han ve İnci evliliğiyle ilgili gerçekleri babasından öğrenmesi dikkat çekti. İşte, fragmandan görüntüler;

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci’yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci’nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı’nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir…



Han’ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye’yse hem İnci’nin gelişine hem Gülben’in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..

Birbirinden başarılı oyuncu kadrosunun performansı ve güçlü senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

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