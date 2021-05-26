Masumlar Apartmanı 35. son bölüme damga vuran an: Safiye Naci'den vazgeçti... İşte son bölümün özeti
Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle ekranı yayınlandı. Her salı izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 25 Mayıs tarihli son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Final anından Naci'ye savaşacak gücü kalmadığını söyleyen Safiye ayrılma kararı alırken, Naci'nin kızının gelmesi işe şoke etti. Esat'ın, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e yaptığı sürpriz is dikkatleri geçti. Son bölümü ekran başında izleyemeyenler Masumlar Apartmanı 35. bölümü kesintisiz izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Masumlar Apartmanı 35. bölüm izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın 25 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken, Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde soktu. Naci'yi tedaviye ikna edemeyen Safiye'nin büyük bir hamle yapması ise merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır.
Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.